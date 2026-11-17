Un nouveau groupe de migrants est arrivé à bord d'une petite embarcation sur l'île d'El Hierro, dans l'archipel des Canaries, en Espagne. Les services de sauvetage en mer espagnols indiquent que près de 2 200 migrants sont arrivés aux Canaries au cours des deux derniers jours.

Cet archipel espagnol constitue un point d’entrée majeur pour les migrants d’Afrique de l’Ouest qui tentent la dangereuse traversée de l’Atlantique. Sur les plus de 28 000 personnes arrivées en Espagne par la mer cette année, plus de 13 000 ont atteint les îles Canaries.

L’Espagne a déclaré l’état d’urgence migratoire sur les îles la semaine dernière, suite à une augmentation des arrivées ces dernières semaines, en particulier en provenance d’Afrique subsaharienne.

La route de l’Atlantique est l’une des plus meurtrières au monde. De nombreux migrants tentent des traversées plus longues pour échapper aux forces de sécurité, en partant de pays comme la Mauritanie.

Le pays doit organiser des élections législatives anticipées dans deux semaines.

Les services de sauvetage ont indiqué avoir porté secours à 1 324 personnes à bord de 14 canots pneumatiques, dont la plupart ont atteint El Hierro, une île comptant 12 000 habitants.

Ce chiffre avoisine le record quotidien de sauvetages sur cette route, établi à 1 461 personnes le 7 novembre 2020.