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Égypte : une collision ferroviaire à Gizeh, en Égypte, fait 4 morts et 88 blessés

Des gens se rassemblent sur le lieu où un train de voyageurs a déraillé à Al-Ayyat, dans le gouvernorat de Gizeh, en Égypte, le dimanche 8 novembre 2026,   -  
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By Rédaction Africanews

and Associated Press

Egypte

Deux trains sont entrés en collision dimanche au sud de la capitale égyptienne, provoquant le déraillement de plusieurs wagons, faisant quatre morts et des dizaines de blessés, selon les autorités.

L'autorité ferroviaire égyptienne a indiqué qu'un train circulant de Gizeh vers Fayoum avait percuté l'arrière d'un autre train circulant vers le sud, du Caire vers la ville d'Assouan.

Le ministère de la Santé a précisé que, selon un premier bilan, l'accident avait fait quatre morts parmi les passagers, tandis que 88 autres personnes étaient actuellement soignées pour des blessures dans des hôpitaux de la région de Gizeh.

Les médias d'État avaient auparavant fait état de 120 blessés, sans préciser la gravité de leurs blessures.

Le président Abdel Fattah al-Sissi a déclaré qu’il suivait cet accident « avec une grande inquiétude » et qu’il avait ordonné aux autorités de mener une enquête urgente afin de « demander des comptes à toute personne dont la négligence serait avérée ».

Les équipes d'urgence ont utilisé des grues pour dégager l'épave.

En 2002, plus de 370 personnes avaient trouvé la mort lorsqu’un incendie s’était déclaré à bord d’un train transportant des vacanciers au sud du Caire. En 2009, plusieurs collisions ferroviaires dans cette région avaient fait des dizaines de victimes.

Les 110 millions d’Égyptiens dépendent fortement du transport ferroviaire, mais le réseau — l’un des plus vastes d’Afrique — a été le théâtre d’accidents mortels à répétition.

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