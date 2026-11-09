Égypte : appel à une refonte du réseau ferroviaire après l'accident de Gizeh

En Égypte, des appels pressants en faveur d’une modernisation complète du réseau ferroviaire obsolète du pays se multiplient.

Ils interviennent après la collision ferroviaire survenue dimanche dans le gouvernorat de Gizeh faisant sept morts et 125 blessés.

''Le réseau ferroviaire a besoin d’une refonte complète. Il est essentiel de construire des tunnels ou des passages supérieurs dans les villages situés le long des voies afin d’empêcher les habitants de traverser directement les voies. De plus, les systèmes de signalisation et de communication entre le personnel de la tour de contrôle et les conducteurs de train doivent être modernisés pour avertir les conducteurs de trains express de la présence de trains plus lents devant eux, ce qui garantira un fonctionnement régulé et préviendra les accidents.'', déclare Wahid Al-Jamal, témoin de l'accident.

Des accidents provoqués par des problèmes de sécurité, malgré les moyens investis par les autorités pour la modernisation des voies selon des voix.

''Le réseau ferroviaire était vétuste et confronté à de nombreux défis. Cependant, un vaste processus de réorganisation, de reconstruction et de modernisation a été engagé. Il convient notamment de noter qu’au cours des quatre dernières années environ, aucun accident ferroviaire de même ampleur ou de même gravité ne s’est produit. Bien que des efforts soient effectivement déployés, ils ne sont toujours pas suffisants. En fin de compte, nous devons poursuivre nos efforts jusqu’à ce que nous puissions éliminer ces incidents, ou à tout le moins les réduire au strict minimum.'', déclare Emad El-Din Hussein, rédacteur en chef du journal égyptien Al-Shorouk ; membre du Sénat égyptien.

La catastrophe ferroviaire la plus meurtrière du pays s’est produite en 2002, un incendie sur un train reliant Le Caire à Louxor, dans le district d’Ayyat à Gizeh, faisant 380 morts.