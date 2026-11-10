11 morts sur l'autoroute Sofia-Bourgas : les images du drame en Bulgarie

Des images aériennes montrent les conséquences de deux carambolages successifs sur l'autoroute Trakia (A1), dans le sud-est de la Bulgarie : onze personnes ont été tuées et 48 à 50 blessées, selon le Premier ministre Roumen Radev et le ministère de la Santé. Au total, 86 voitures et poids lourds ont été impliqués. La première collision s'est produite peu après 7 heures, au kilomètre 289 dans le sens Sofia-Bourgas, lorsqu'un autocar et un camion se sont heurtés dans un brouillard apparu soudain, réduisant la visibilité à une trentaine de mètres. Une seconde série d'accidents a suivi sur la chaussée opposée, en direction de Sofia. Toutes les victimes mortelles se trouvaient sur la voie vers Bourgas, selon le ministère de l'Intérieur. Dix personnes sont mortes sur place et une à l'hôpital. Les blessés, dont plusieurs souffrent de traumatismes multiples ou de fractures, ont été évacués vers les hôpitaux de Yambol et de Sliven, certains dans un état critique. L'autoroute reste fermée dans les deux sens entre les échangeurs de Zimnitsa et de Kabile, la réouverture devant attendre l'enlèvement des poids lourds et les constatations. Outre le brouillard, les autorités routières citent une chaussée mouillée et des vitesses inadaptées aux conditions, et le bilan pourrait encore s'alourdir.