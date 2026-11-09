Égypte : les survivants racontent l’horreur après la collision de 2 trains

En Égypte, les survivants de la collision entre deux trains au sud du Caire racontent des scènes de chaos et de panique après l'accident qui a fait au moins sept morts et 125 blessés.

À l'hôpital central d'Al-Wasta, dans la province de Beni Suef, plusieurs rescapés ont livré leurs témoignages. Asmaa Gharib se souvient d'un moment de grande confusion après le choc.

« Quand le train s'est renversé, nous étions sous le choc et nous ne comprenions même pas ce qui venait de nous arriver. Nous n'arrivions pas à respirer à cause de la poussière. Les sièges étaient tombés sur nous, et des personnes nous ont tirés de dessous les débris pour nous aider à sortir du train », raconte-t-elle.

Farha Gamal, également survivante, décrit une scène d'horreur à l'intérieur des wagons.

« Il y avait des personnes qui étaient mortes, d'autres qui essayaient de sortir du train. Certains wagons étaient tellement déformés qu'il était impossible d'en extraire les passagers qui étaient coincés à l'intérieur », témoigne-t-elle.

L'accident s'est produit dimanche dans le district d'Al-Ayyat, dans la province de Gizeh, à environ 50 kilomètres au sud du Caire. Selon le ministère des Transports, un train à destination de Fayoum a percuté l'arrière d'un convoi qui se dirigeait vers Assouan.

Les autorités égyptiennes ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame. Le président Abdel Fattah al-Sissi a ordonné une investigation rapide, tandis que les équipes de secours poursuivent les opérations de déblaiement sur le site de l'accident.