Égypte : 6 morts dans l’effondrement d’un immeuble au Caire

Six personnes, dont trois enfants, ont péri dans l’effondrement d’un immeuble résidentiel survenu mardi 13 octobre dans le quartier de Hadaek al-Qubbah, au nord-est du Caire, selon des médias égyptiens. Sept autres personnes, dont un enfant, ont été blessées et transportées vers des établissements de santé, après une opération de secours qui s’est poursuivie pendant près de vingt-quatre heures.

Construit dans les années 1950, le bâtiment comptait un rez-de-chaussée et quatre étages. Cinq des victimes appartiendraient à une même famille, selon les informations rapportées par la presse locale. La cause de l’effondrement demeure inconnue.

Les autorités ont ouvert une enquête judiciaire pour déterminer les circonstances de l’accident et établir les éventuelles responsabilités. L’investigation devra notamment permettre de vérifier si des manquements aux règles de construction, des défauts d’entretien ou d’éventuelles infractions ont contribué au drame.

En parallèle, une commission d’ingénieurs a été constituée pour évaluer l’état des immeubles voisins et identifier les risques structurels. Par mesure de précaution, les bâtiments alentour ont été évacués et des étais métalliques installés pour renforcer temporairement certaines structures.

Au-delà du bilan humain, ce nouvel effondrement ravive la question du contrôle des constructions et de l’application des sanctions en Égypte. Dans plusieurs quartiers populaires, la vétusté du parc immobilier, l’insuffisance de l’entretien et les transformations parfois irrégulières des bâtiments exposent les habitants à des risques récurrents.

Les autorités égyptiennes ont engagé des mesures contre les constructions illégales et entrepris le relogement de résidents vivant dans des immeubles jugés dangereux. Reste à déterminer si des infractions ont été commises dans le cas présent et, le cas échéant, quelles mesures judiciaires seront prises à l’encontre des responsables. À ce stade, aucune responsabilité n’a été officiellement établie.