USA : reprise du trafic aérien, la suspension de décollage des avions levée

Trafic aérien
Aux États-Unis, les avions ont repris du service après la levée de l'interdiction de décollage à l'échelle nationale décrétée vendredi par l'Administration fédérale de l'aviation.
Le secrétaire américain aux transports a invoqué un problème de communication qui a affecté les centres régionaux de contrôle du trafic aérien qui dirigent les avions entre les aéroports dans le pays.
Il a déclaré qu’aucune indication ne laissait penser à ce stade qu’il s’agissait « d’une attaque malveillante. Plus de peur que de mal, alors que certains vols américains avaient déjà reçu l’autorisation de décoller.
Il s’agit notamment de ceux à destination de l'Alaska et d'Hawaï, tout comme certains vols internationaux quittant l'espace aérien américain.
Cette suspension intervient après celle de janvier 2023, lorsqu’un système informatique clé de la FAA avait connu un dysfonctionnement. Avant cela, la dernière suspension remontait aux attentats du 11 septembre 2001.
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