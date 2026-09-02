Égypte : 22 morts dans un accident d’autocar dans le Sinaï

Un grave accident de la route a fait 22 morts et 28 blessés mercredi dans la péninsule du Sinaï, en Égypte. Un autocar s’est renversé sur une autoroute désertique reliant les stations balnéaires de Dahab et Nuweiba, dans le sud de la péninsule.

Les autorités n’ont pas encore précisé les causes de l’accident. Des images tournées sur place montrent le véhicule renversé et des débris éparpillés le long de la route.

Parmi les personnes décédées figurent 10 ressortissants jordaniens, selon la télévision publique jordanienne Al-Mamlaka. L’autocar transportait 43 personnes, dont 22 Jordaniens.

Le ministère égyptien de la Santé avait dans un premier temps annoncé 16 morts, avant de revoir le bilan à la hausse. Vingt ambulances ont été dépêchées sur les lieux et les blessés ont été transportés vers plusieurs hôpitaux de la région.

L’accident s’est produit dans une zone touristique du sud du Sinaï, connue pour ses plages, ses récifs coralliens et ses paysages montagneux.

Près de 6 000 morts sur les routes l’an dernier

Les accidents de la circulation sont fréquents en Égypte. Ils sont notamment attribués à la conduite dangereuse, au mauvais entretien des véhicules et à une application inégale du Code de la route.

Le mois dernier, au moins 18 personnes, dont de nombreux adolescents, avaient péri dans le nord du pays dans une collision entre deux camionnettes transportant des ouvriers agricoles.

Selon l’agence nationale égyptienne des statistiques, près de 6 000 personnes sont mortes dans des accidents de la route l’année dernière.