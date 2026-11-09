Égypte : 7 morts, 125 blessés dans une collision de trains à Gizeh

Sur les images, des ouvriers réparent la voie à côté des débris, où gisent encore des voitures broyées et des rangées de sièges arrachés. D'autres trains passent près des décombres pendant que les équipes dégagent le site et tentent de rétablir la circulation. La collision a eu lieu dimanche 8 novembre dans le district d'Al-Ayyat, dans le gouvernorat de Gizeh, à environ 52 kilomètres au sud du Caire, entre les gares de Kafr Ammar et d'Al-Raqqa. Bilan : sept morts, dont le conducteur du train, et 125 blessés, dont plus de 70 blessés ont déjà pu quitter l'hôpital. Soixante-douze ambulances ont évacué les victimes vers les hôpitaux d'Al-Wasta, d'Al-Ayyat et d'Atfih. Le parquet a ouvert une enquête et des grues ont été déployées pour retirer les épaves. Cette collision ravive les inquiétudes sur la sécurité du réseau ferroviaire égyptien. Le choc entre un train en mouvement et un convoi à l'arrêt sur la même voie soulève notamment des questions sur les dispositifs de signalisation et de prévention des collisions. L'Égypte possède le plus ancien réseau ferroviaire d'Afrique et du Moyen-Orient, avec quelque 10 000 kilomètres de voies et près de 900 trains en circulation chaque jour. Le pays a connu plusieurs catastrophes meurtrières ces dernières décennies, notamment à Alexandrie en 2017 et à Sohag en 2021. Le drame de dimanche s'est produit à Al-Ayyat, où avait déjà eu lieu la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire égyptienne : en 2002, l'incendie d'un train reliant Le Caire à Assouan avait fait environ 370 morts.