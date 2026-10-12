Jordan Bardella et Santiago Abascal affichent un front commun à Ceuta

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, et le chef du parti espagnol Vox, Santiago Abascal, ont affiché leur front commun contre l’immigration lors d’un déplacement à Ceuta, enclave espagnole située sur la côte nord du Maroc.

Les deux dirigeants ont vivement critiqué le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, à l’approche d’échéances électorales en France et en Espagne.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par un afflux massif de personnes en provenance du Maroc vers le territoire espagnol les 30 et 31 juillet. Cet épisode a provoqué une crise politique à Madrid et ravivé les tensions diplomatiques autour de la gestion des frontières européennes.

Santiago Abascal a imputé cet épisode à ce qu’il qualifie de « gouvernement corrompu », promettant de demander des comptes au Premier ministre Pedro Sánchez avant les élections législatives annoncées pour le 29 novembre.

« Ceuta reste occupée »

Lors de son déplacement, le chef de Vox a dénoncé ce qu’il a qualifié d’« invasion orchestrée par le Maroc et tolérée par notre gouvernement ». Il a affirmé que les habitants de Ceuta continuaient d’en subir les conséquences et appelé les autorités espagnoles à agir pour garantir, selon ses termes, la liberté, la sécurité et la dignité de l’enclave.

« L’Espagne ne peut détourner le regard tant que cette ville n’aura pas pleinement retrouvé sa liberté, sa sécurité, sa dignité, ainsi que la dignité de toute notre patrie », a déclaré Santiago Abascal.

Bardella accuse Sánchez de fragiliser les frontières européennes

De son côté, Jordan Bardella a critiqué le soutien apporté par le président français au chef du gouvernement espagnol. Il a dénoncé ce qu’il qualifie de « fanatisme migratoire » de Pedro Sánchez, tout en saluant la position de l’Italie de Giorgia Meloni concernant les contrôles aux frontières.

« Le gouvernement socialiste espagnol n’a pas seulement échoué à protéger ses propres concitoyens, il a envoyé le signal que l’on pouvait violer impunément les frontières de l’Europe », a affirmé le président du RN.

Jordan Bardella a également appelé les électeurs espagnols à soutenir Vox lors des élections législatives anticipées prévues le 29 novembre, illustrant le rapprochement politique entre les deux formations d’extrême droite.

Si la plupart des personnes entrées irrégulièrement à Ceuta à la fin du mois de juillet sont ensuite retournées au Maroc, cet épisode a suscité de vives réactions politiques et diplomatiques.