USA : deux jours après la déroute, Trump dénonce des "élections truqués"

Des élections ''truquées'' : c’est ainsi que Donald Trump a qualifié, jeudi, le dernier scrutin de mi-mandat perdu par son parti.

Une marche arrière, alors que mardi il avait promis d’accepter le verdict. Donald Trump s'attaque particulièrement au vote pour le Sénat en Alaska.

De nombreux caciques du Parti républicain accusent le président d’être responsable de la débâcle, ce qu’il conteste.

Le vice-président américain, JD Vance, a pris ses distances avec Trump, estimant que la guerre en Iran est à l’origine du naufrage.

Selon les projections des médias américains publiées jeudi, les démocrates seront crédités d’au moins 250 sièges à la Chambre des représentants. Au Sénat, ils auront une majorité d’au moins 54 sénateurs sur 100.

C’est dans ce contexte que Donald Trump doit poursuivre son mandat à la tête du pays. Il a le choix entre le compromis ou le veto pendant cette cohabitation.