Allemagne : 3250 marchés de Noël ouvrent entre festivités et vigilance

Comme chaque fin novembre, la magie de l’Avent reprend ses droits outre-Rhin : le coup d’envoi officiel des marchés de Noël allemands est donné, avec quelque 3 250 sites festifs prêts à enregistrer près de 170 millions de visites à travers le pays. De Berlin à Munich, en passant par Cologne, chalets d’artisanat et échoppes gourmandes, où la bière et le vin chaud coulent à flots, ont investi les places au pied des monuments les plus emblématiques du pays. Héritier d'une tradition remontant au XIVe siècle, le Christkindlmarkt de Munich rassemble 138 stands proposant pain d'épices, objets en bois sculpté et ornements festifs, complétés jusqu'à la veille de Noël par un marché aux crèches et le traditionnel défilé du Krampus. Au pied de la cathédrale de Cologne, plus de 140 chalets aux toits rouges encerclent un sapin de 25 mètres paré de 50 000 lumières, offrant artisanat, vin chaud et plus de 100 spectacles gratuits jusqu'au 23 décembre. Malgré le maintien de mesures de sécurité strictes à la suite des attentats meurtriers de Berlin en 2016 et de Magdebourg en 2024, l'attachement à ces traditions demeure intact : la seule capitale allemande recense plus de 80 marchés de Noël, des fêtes médiévales aux flambeaux avec spectacles de feu au marché caritatif d'Alt-Rixdorf, organisé durant un seul week-end de décembre.