La Gingerbread City de Londres fête ses 10 ans avec 50 créations architecturales comestibles

Imaginer la ville de demain à partir de pain d’épices, de sucre et de guimauve : c’est le défi relevé par les participants à la dixième édition de The Gingerbread City. Dévoilée ce 26 novembre 2026, l’exposition rassemble 50 créations, mêlant patrimoine architectural et constructions futuristes. Parmi les pièces phares figure une reproduction miniature du Royal Albert Hall, réalisée par l’architecte Zak Wharton grâce à la conception assistée par ordinateur pour en respecter la symétrie. Ponts en pain d’épices, rivières de sucre bleu et monstres en guimauve donnent à l’ensemble des allures de conte de Noël. Au-delà de son caractère ludique, l’événement organisé par le Museum of Architecture interroge cette année l’avenir de l’habitat. Avec pour thème « Future Forward », les architectes sont invités à imaginer des bâtiments capables de répondre aux défis climatiques et d’améliorer la qualité de vie des habitants. Le gratte-ciel futuriste SpireHive illustre cette démarche en explorant le potentiel des algues vivantes et du béton autoréparant. La dimension sociale de l’architecture est également abordée à travers un partenariat avec l’association St Mungo’s. Ancienne candidate de Great British Bake Off, Carol Pui Man Li a conçu cinq édifices inspirés des témoignages de personnes ayant connu la rue. The Gingerbread City célèbre son dixième anniversaire et investit pour l'occasion un nouveau lieu : à Space House, dans le quartier de Covent Garden, du 28 novembre au 3 janvier 2027.