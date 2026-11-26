La Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique (ISWAP) au Nigeria a mis au point un programme technologique de plus en plus sophistiqué, utilisant des drones armés, des communications par satellite et des réseaux financiers internationaux pour soutenir son insurrection, selon un nouveau rapport publié jeudi.

Le pays le plus peuplé d’Afrique est en proie à une insurrection meurtrière depuis 2009, et les avancées technologiques des militants ne datent pas d’hier. Mais le rapport, rédigé par Taiwo Adebayo de l’Institut d’études sur la sécurité (ISS), indique que les militants islamistes ont transformé des technologies commerciales et civiles en outils de collecte de renseignements, de propagande et d’opérations de combat. Il s’appuie sur des entretiens menés entre avril et septembre 2026 auprès de 17 informateurs clés, parmi lesquels d’anciens combattants de l’ISWAP, des agents de sécurité et des responsables des services de renseignement, des civils et des chercheurs.

Ce rapport fait écho aux conclusions d’une étude antérieure publiée en juillet, qui indiquait que les djihadistes nigérians avaient « institutionnalisé » l’utilisation de l’intelligence artificielle, en la déployant dans tous les domaines, de la stratégie sur le champ de bataille à la fabrication de bombes. Le rapport de l’ISS indique que l’ISWAP est passé de l’utilisation de drones à des fins de surveillance à l’équipement de modèles commerciaux avec des engins explosifs improvisés, qu’il déploie lors d’attaques répétées contre des positions militaires dans le nord-est du Nigeria. Le groupe bénéficie également de liens avec la direction centrale de l’État islamique, qui lui fournit une formation technique, un financement et une infrastructure médiatique, ce qui lui confère un avantage sur son rival Boko Haram, précise le rapport.

L’ISWAP s’est séparé de Boko Haram en 2016 à la suite d’un conflit de direction et de divergences idéologiques. Le rapport a identifié des réseaux d’approvisionnement impliquant Lagos, Kano et Dubaï, ainsi que des opérateurs de change qui facilitent les paiements et les achats de matériel. « Ce réseau recoupe souvent des activités économiques légales, ce qui rend son isolement et sa prise pour cible difficiles pour le gouvernement », indique le rapport. Il a également révélé que l’ISWAP exploite un système de paiement appelé « ghanimah », dans le cadre duquel les combattants reçoivent de l’argent en échange des armes capturées lors de raids contre des positions militaires et remises à la direction du groupe. « Cela met en évidence une variable motivante clé, autre que l’idéologie, expliquant les fréquentes attaques contre des positions militaires », indique le rapport. Il exhorte les autorités nigérianes et régionales à renforcer les bases militaires, à développer les capacités de lutte contre les drones, à perturber les réseaux de financement et d’approvisionnement, et à mieux exploiter les renseignements fournis par d’anciens insurgés.