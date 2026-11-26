Les militaires au pouvoir en Guinée-Bissau ont annoncé, jeudi 26 novembre, le report des élections présidentielle et législatives au 26 novembre 2028.

Initialement prévues en décembre 2026, ces scrutins devaient marquer le retour à un pouvoir civil dans ce pays d’Afrique de l’Ouest régulièrement secoué par des coups d’État.

Cette décision prolonge de deux années supplémentaires la période de transition militaire, dont l’échéance était initialement fixée au 6 décembre 2026.

Dans un décret présidentiel, le chef de la transition, le général Horta N’Tam, a officiellement fixé la nouvelle date des deux scrutins au 26 novembre 2028.

Pour justifier ce nouveau calendrier, les autorités militaires évoquent « une insuffisance des conditions techniques, matérielles et financières » nécessaires à l’organisation des élections. Elles soulignent également la nécessité de garantir « la légalité, la transparence, l’inclusion et la crédibilité du processus électoral ».

Les hommes en arme avancent par ailleurs la nécessité d’organiser, en 2027, les premières élections municipales de l’histoire du pays afin de renforcer et d'institutionnaliser les pouvoirs locaux.

Des conditions électorales jugées insuffisantes

Ce report intervient alors que les préparatifs des élections de décembre suscitaient déjà de nombreuses interrogations.

Le 8 octobre dernier, la vice-présidente de la Commission nationale électorale (CNE), Felisberta Moura Vaz, avait indiqué avoir été reçue par le président de la transition afin de donner son appréciation sur la possibilité de respecter le calendrier électoral initial.

À cette occasion, elle avait clairement prévenu que les conditions techniques ne seraient pas réunies pour organiser les scrutins à la date du 6 décembre.

L'annonce du report intervient précisément un an après la prise du pouvoir par les militaires, le 26 novembre 2025.

Ces derniers avaient renversé le président Umaro Sissoco Embalo, à la veille de la publication des résultats provisoires des élections présidentielle et législatives organisées le 23 novembre 2025. Ils avaient alors suspendu le processus électoral, affirmant vouloir empêcher un affrontement sanglant entre les camps des candidats rivaux.

Une transition marquée par des restrictions politiques

Depuis leur arrivée au pouvoir, les autorités militaires ont engagé plusieurs changements institutionnels et politiques.

À la fin du mois d’août 2026, elles ont notamment organisé un référendum constitutionnel ayant instauré un régime présidentiel renforcé en remplacement du système semi-parlementaire. L'opposition avait appelé au boycott de cette consultation, dénonçant un climat de restriction des libertés publiques.

Le PAIGC, formation historique qui a conduit la Guinée-Bissau à l'indépendance du Portugal en 1974, avait notamment critiqué la tenue de ce référendum dans un contexte politique jugé défavorable à l'expression démocratique.

Au début du mois de novembre, la junte avait annoncé un assouplissement partiel des restrictions imposées aux partis politiques. Toutefois, les rassemblements et meetings politiques restent interdits.

L'ancien président toujours en exil

Renversé en novembre 2025, Umaro Sissoco Embalo vit depuis lors en exil. Son projet de retour au pays, initialement envisagé pour le 4 octobre dernier afin de rencontrer ses partisans, n'a finalement pas abouti.

Quelques jours avant la date annoncée, les autorités militaires avaient invoqué des raisons de sécurité pour empêcher son retour.

Dans le même temps, plusieurs personnalités proches de l'ancien chef de l'État ont été écartées de postes stratégiques par les nouvelles autorités.

Le rôle d'Umaro Sissoco Embalo dans le coup d'État de novembre 2025 continue également de susciter des interrogations. Plusieurs observateurs avaient soupçonné l'ancien président d'avoir contribué à orchestrer le renversement du pouvoir afin d'interrompre un processus électoral dont l'issue semblait lui être défavorable. La junte a toutefois adopté, ces derniers mois, plusieurs mesures laissant apparaître une prise de distance avec l'ancien dirigeant.

Un pays toujours confronté à l'instabilité politique

Située entre le Sénégal et la Guinée (Conakry), la Guinée-Bissau possède une longue histoire d'instabilité institutionnelle. Depuis son indépendance en 1974, le pays a connu quatre coups d'État ainsi que de nombreuses tentatives de putsch.

Le report des élections à novembre 2028 ouvre ainsi une nouvelle période d'incertitude sur le calendrier du retour à l'ordre constitutionnel.

Alors que la transition devait initialement prendre fin en décembre 2026, la prolongation du pouvoir militaire de deux années supplémentaires soulève de nouvelles interrogations sur l'avenir démocratique du pays et sur la capacité des autorités à garantir des élections libres, inclusives et crédibles.