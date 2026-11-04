Téhéran se félicite des revers de Donald Trump aux élections de mi-mandat. Ce mercredi, le vice-président du Parlement iranien, Ali Nikzad, a attribué les pertes des républicains à la guerre menée par Washington contre l'Iran.

Selon les projections des médias américains, les démocrates ont pris le contrôle du Congrès lors du scrutin de mardi. Devant les parlementaires, Ali Nikzad a affirmé que les tentatives américaines de faire pression sur Téhéran avaient échoué. Les responsables iraniens saluent les résultats du scrutin, qu'ils interprètent comme un rejet de Donald Trump et de sa gestion de la guerre par les électeurs américains.

Le président américain, qui espère pouvoir revendiquer la victoire à coups de déclarations sur les réseaux sociaux, a également essuyé des revers sur le front politique intérieur. Ces revers sont les conséquences de sa défaite face au peuple iranien, souligne Ali Nikzad, vice-président du Parlement iranien.

Aux États-Unis, les inquiétudes liées à la guerre, comme la hausse des prix du carburant, auraient pesé dans le vote. En Iran, des négociations en coulisses se poursuivent pour éviter une reprise des combats à grande échelle. Mais les affrontements et les tensions autour du détroit d'Ormuz persistent.