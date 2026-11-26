Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), l'épidémie d'Ebola aggrave la vulnérabilité des femmes et des filles.

Restrictions de déplacement, difficultés économiques, accès limité aux soins et recrudescence des violences sexistes, les conséquences de la crise sanitaire dépassent largement le seul cadre médical, selon l'UNICEF.

À Bunia et dans le site de déplacés de Rwampara, les mesures prises pour contenir la propagation du virus bouleversent le quotidien des populations. L'isolement de certains foyers et les restrictions de déplacement empêchent notamment de nombreuses femmes de poursuivre leurs activités commerciales.

Cette perte de revenus accentue la précarité des familles et expose certaines femmes à l'exploitation. La peur de la contamination constitue également un obstacle à l'accès aux structures de santé.

« Les femmes ne veulent plus se rendre dans les structures de santé car elles craignent d'être contaminées ou d'entrer en contact avec des personnes déjà infectées », explique Mapendo Linganaiso, responsable du bureau de Bunia de la SOFEPADI, une organisation engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Kasemire Mugavu, habitante de Bunia, témoigne également de ces difficultés. Avant l'épidémie, elle se rendait sur les marchés pour acheter des marchandises qu'elle revendait. Aujourd'hui, privée de cette activité, elle travaille uniquement dans les champs. Elle décrit une situation particulièrement difficile pour les femmes vivant dans les camps de déplacés, dont certaines se retrouvent contraintes d'accepter des relations d'exploitation pour subvenir aux besoins de leur famille.

Face à cette situation, la SOFEPADI, avec le soutien technique et financier de l'UNICEF et en collaboration avec l'université de Washington, assure le suivi des violences sexistes dans le contexte de l'épidémie. L'organisation propose également des espaces sécurisés où les femmes et les filles peuvent bénéficier de soins médicaux, d'un accompagnement psychosocial et de formations professionnelles destinées à renforcer leur autonomie économique.

Alors que les efforts se poursuivent pour contenir Ebola dans l'est de la RDC, la protection des femmes et des filles apparaît comme un autre défi majeur de la réponse à l'épidémie.