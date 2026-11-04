USA : Donald Trump face au revers des élections de mi-mandat

Donald Trump a adressé mardi des félicitations inhabituelles aux démocrates après leur victoire aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Le président américain a reconnu que la guerre menée contre l’Iran avait probablement joué un rôle dans le recul du Parti républicain, tout en refusant d’y voir un désaveu personnel.

Lors d’un entretien avec Fox News, Donald Trump a salué la performance de ses adversaires, estimant qu’ils avaient « bien travaillé ». Une déclaration rare de la part d’un président qui avait multiplié les attaques contre les démocrates pendant la campagne.

Malgré cette défaite, Trump affirme vouloir coopérer avec le nouveau Congrès contrôlé par les démocrates. Il a toutefois prévenu qu’il utiliserait son pouvoir de veto contre les textes législatifs qui ne correspondraient pas à ses orientations politiques.

Le facteur Iran au cœur des explications

Le président américain a reconnu que le conflit avec l’Iran avait pu influencer le vote des électeurs. La hausse des prix du pétrole et les inquiétudes liées à cette guerre figuraient parmi les principales préoccupations exprimées pendant la campagne.

Selon Trump, les électeurs auraient néanmoins compris l’importance de ses décisions concernant l’Iran. Une analyse qui contraste avec les résultats du scrutin, marqué par un rejet de plusieurs choix politiques de son administration.

Trump rejette la responsabilité sur les candidats républicains

Après la défaite, le président américain a tenté de minimiser son implication personnelle dans le résultat. Il a affirmé que la situation aurait été différente s’il avait lui-même figuré sur les bulletins de vote.

Donald Trump avait pourtant fortement investi dans cette campagne, en soutenant plusieurs candidats républicains et en multipliant les déplacements à travers le pays pour mobiliser leur électorat.

Désormais, la Maison-Blanche devra composer avec un Congrès passé sous contrôle démocrate. Cette nouvelle configuration pourrait limiter la capacité du président à faire avancer son programme durant les deux dernières années de son mandat.