Bruxelles : les agriculteurs manifestent pour défendre la PAC

Accompagnés de tracteurs, les manifestants ont traversé le quartier européen et défilé devant le Parlement européen ce jeudi, brandissant des banderoles appelant à préserver les aides agricoles. Les organisations agricoles redoutent une baisse de 20 % des financements consacrés au secteur dans le prochain budget de l'Union européenne, alors que de nombreux exploitants peinent déjà à vivre de leur travail. Cette mobilisation intervient alors que les dirigeants européens sont réunis pour un sommet de deux jours consacré au budget de l'Union pour la période 2028-2034. Depuis plusieurs mois, les États membres s'opposent sur le montant de cette enveloppe de 2 000 milliards d'euros proposée par la Commission européenne, qui prévoit une diminution substantielle des aides agricoles en euros constants. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, appelle l'Union européenne à faire preuve d'ambition pour son agriculture malgré les contraintes budgétaires. La Fédération wallonne de l'agriculture réclame, quant à elle, le maintien des financements. Un nouveau sommet est prévu à la mi-décembre, avec pour objectif de parvenir à un accord avant la fin de l'année.