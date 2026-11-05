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USA : JD Vance prend ses distances avec Trump après la déroute des midterms

Le vice-président JD Vance le lundi 2 novembre 2026, à Rome, dans l'État de New York.   -  
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Tom Brenner/POOL Getty Images North America via AP
By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

Aux États-Unis, chez les républicains, l’heure est à l’analyse des raisons de la lourde défaite aux élections de mi-mandat face aux démocrates qui contrôlent désormais le Congrès.

Le vice-président américain, J.D. Vance, impute ce naufrage à la guerre en Iran, prenant ses distances avec le président Donald Trump dans l'optique de 2028.

Le conflit qui déchire le Moyen-Orient depuis neuf mois est en effet à l’origine de la hausse des prix dans divers pays, dont les États-Unis.

JD vance est formel : de nombreux électeurs républicains ont choisi de voter pour les démocrates, manifestant ainsi leur colère contre la politique étrangère de Donald Trump. Le vice-président américain indique par ailleurs que le message économique des républicains n’a pas été percutant pendant la dernière ligne droite de la campagne électorale.

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il exhorte les électeurs mécontents à voter pour le Parti républicain, qui ‘’ partage leur vision du monde’’, lors des prochains scrutins.

Mercredi, le président américain a reconnu que la guerre contre l’Iran avait été le facteur principal de l’échec de son parti lors du scrutin de mi-mandat. Une défaite qui fragilise la suite de son mandat.

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