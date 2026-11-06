JOJ Dakar 2026 : des sportifs réfugiés entrent dans l’histoire

Inspirer et encourager la jeunesse tout en promouvant les valeurs olympiques : telle est l’ambition des Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se déroulent actuellement à Dakar.

Cette compétition multisports rassemble de jeunes athlètes âgés de 15 à 17 ans, parmi lesquels figurent des réfugiés pour qui cet événement représente une source d’espoir.

Arno Yafunga fait partie de la première équipe olympique des réfugiés à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se déroulent cette année à Dakar, au Sénégal, ainsi que dans les villes voisines de Diamniadio et de Saly.

"Là-bas, à Nairobi, où je vis, il y a beaucoup de gangs dangereux. Le judo me permet de m’éloigner de ces mauvaises fréquentations et de ces situations à risque. Je surmonte mes difficultés en pratiquant ce sport, en assumant mes responsabilités et en étant assidu aux entraînements. Je préfère ne pas me focaliser sur les aspects négatifs", explique le jeune judoka.

Créée par le Comité international olympique et gérée par l’Olympic Refuge Foundation, cette équipe rassemble des athlètes vivant dans des camps de réfugiés au Kenya et en Ouganda. Les athlètes concourent dans trois disciplines : le judo, le taekwondo et l’athlétisme.

"Ce que je dirais aux jeunes athlètes réfugiés, c’est de continuer à aller de l’avant : n’abandonnez pas, comme on dit en anglais, “don’t give up”. Continuez toujours à aller de l’avant. Un jour, le succès viendra pour eux aussi. Être réfugié ne signifie pas que tout est fini. Être réfugié permet aussi de rêver de grandes choses, tout comme l’a fait Arnaud, en se qualifiant pour les Jeux Olympiques", confie Arnold Yafunga, entraîneur de judo de l'équipe olympique des jeunes réfugiés.

Après ses débuts aux Jeux de Rio en 2016, l’équipe des réfugiés franchit une nouvelle étape historique avec sa première participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.