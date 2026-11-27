Europa League : un supporter du Levski filmé faisant un salut nazi avant le match OM-Levski Sofia

Un supporter du Levski Sofia a été filmé en train d’effectuer ce qui semble être un salut nazi dans les tribunes du stade Vélodrome, jeudi, lors de la rencontre de Ligue Europa face à Marseille. Largement diffusées sur les réseaux sociaux, ces images documentent une soirée marquée par de violents affrontements entre supporters, des jets de fumigènes et de projectiles. Quelque 500 supporters bulgares avaient pris place dans le parcage visiteurs. Une dizaine de minutes avant le coup d’envoi, plusieurs supporters marseillais ont envahi le secteur réservé aux fans du Levski, apparemment pour les prendre à partie. Les deux groupes ont échangé des jets de projectiles et de fumigènes, avant que de nouveaux incidents n’éclatent à la mi-temps. Selon la préfecture de police de Marseille, cinq supporters bulgares ont été hospitalisés, souffrant notamment de lésions oculaires, de traumatismes crâniens et d’une luxation de l’épaule. Au total, une douzaine de fans du Levski auraient été blessés. Malgré ces incidents, la rencontre a débuté à l’heure prévue et s’est soldée par une victoire de Marseille (1-0). Les violences ont été condamnées par le président français Emmanuel Macron et son homologue bulgare, Iliana Iotova. L’entraîneur du Levski Sofia, Julio Velázquez, a également dénoncé des scènes « inacceptables pour le football ». Ces débordements ont éclipsé la rencontre sportive et ravivé les inquiétudes quant à la sécurité des spectateurs lors des compétitions européennes.