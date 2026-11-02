Le Sénégal écrit une nouvelle page de l’histoire sportive africaine en accueillant les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent. Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar réunissent environ 2 700 athlètes à Dakar et dans plusieurs villes voisines jusqu’au 13 novembre. Mais derrière l’événement présenté comme une vitrine pour la jeunesse africaine, une partie de la population exprime ses inquiétudes face à une autre réalité : la hausse du coût de la vie et les difficultés économiques du quotidien.

Dans le quartier populaire de La Médina à Dakar, Mamadou Wadji, artisan cordonnier, fait partie de ceux qui estiment ne pas profiter des retombées de l’événement. Héritier de l’atelier familial, il affirme avoir été expulsé en septembre pour laisser place à l’extension d’un stade prévu pour les Jeux. Avec d’autres artisans, il dit avoir été relogé dans une école inachevée située derrière un marché du quartier.

« Nous, la population en général, et particulièrement ceux du secteur informel, nous devions être les premiers à en bénéficier. Malheureusement, cela n’a pas été le cas », déplore-t-il.

Au-delà des conséquences sur certaines activités économiques locales, plusieurs Sénégalais interrogent le choix des investissements publics dans un pays confronté à de fortes tensions sociales. Pour Momar Assane Diouf, entrepreneur et défenseur de la baisse du coût de la vie, les sommes consacrées aux Jeux auraient pu répondre à des besoins plus urgents.

« Ces dépenses ne sont ni obligatoires ni essentielles pour les Sénégalais, qui pensent que ces fonds auraient pu être mieux utilisés, par exemple pour réduire le coût de la vie ou améliorer le pouvoir d’achat », estime-t-il.

Le gouvernement sénégalais a engagé 36 milliards de francs CFA, soit environ 60 millions de dollars, pour l’organisation de la compétition, dont 11,3 milliards de francs CFA pour la rénovation des infrastructures sportives. Les autorités et les responsables olympiques défendent toutefois un projet destiné à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes, notamment à travers une académie d’apprentissage et un programme de volontariat.

Mais pour une grande partie de la jeunesse sénégalaise, les préoccupations restent immédiates. Dans un pays où environ 75 % de la population a moins de 35 ans, le chômage des jeunes atteint près de 23 %, tandis que la majorité des travailleurs évoluent dans le secteur informel.

« Il y a trop de problèmes, trop de difficultés dans les familles. Même si c’est un événement important, nous avons nos propres soucis qui ne sont pas réglés », témoigne Paulina Netinan Nodjibougada, étudiante.

Alors que le Sénégal veut profiter des Jeux olympiques de la jeunesse pour renforcer son image internationale et montrer son potentiel sportif, le défi reste de convaincre que cet événement historique peut aussi bénéficier durablement à la population. Entre fierté nationale et urgence économique, les Jeux de Dakar révèlent les attentes contradictoires d’une société en quête de meilleures conditions de vie.