Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a ordonné la levée de l’état d’urgence dans les États des Lacs, de Warrap, du Bahr el-Ghazal occidental et de l’Unité, a annoncé jeudi la radiotélévision publique, la South Sudan Broadcasting Corporation (SSBC). Aucune explication officielle n’a été avancée pour justifier cette décision.

Cette mesure intervient dans un contexte politique marqué par le nouveau report des élections, désormais fixées au 11 février prochain. Initialement attendus depuis plusieurs années, ces scrutins constituent une échéance majeure pour ce pays indépendant depuis 2011, toujours confronté à une profonde instabilité politique et sécuritaire.

Dans l’État de Warrap, l’état d’urgence était en vigueur depuis 2025, à la suite d’une série d’affrontements intercommunautaires meurtriers ayant fait plusieurs centaines de morts. Cette disposition, qui restreint notamment la liberté de circulation des civils, n’a toutefois pas permis d’enrayer durablement les violences.

Ces dernières se sont même intensifiées, particulièrement dans les États de Warrap et de l’Unité. En octobre, au moins 72 personnes ont péri dans des affrontements intercommunautaires près de la frontière entre ces deux régions. Selon l’organisation de suivi des conflits ACLED, des violences similaires survenues en mars et en août dans l’État de Warrap avaient déjà causé environ 120 décès.

La décision présidentielle a néanmoins été accueillie favorablement par Edmund Yakani, militant de la société civile. Celui-ci estime que le maintien de l’état d’urgence constituait une menace pour le processus électoral et que sa levée pourrait contribuer à créer un climat plus propice à la tenue du scrutin.

Parmi les pays les plus pauvres et les plus fragilisés par la corruption, le Soudan du Sud demeure confronté à des défis considérables en matière de gouvernance, de sécurité et de cohésion nationale.