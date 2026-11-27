Le ministre iranien des Affaires étrangères a nié toute implication de son pays, dans l'attaque de drone meurtrière contre le Koweït. Lors d’entretiens téléphoniques avec ses homologues koweïtiens et italiens.

Alors que l'Italie et le Koweït ont attribué à l'Iran, la responsabilité de cette frappe qui a coûté la vie à deux Italiens travaillant sur un système de défense aérienne à l'Iran.

Téhéran exprimait dans la foulée, sa disponibilité à coopérer avec les deux pays pour « déterminer l’origine de l’incident ».

Le porte-parole des forces armées iraniennes avait imputé l’attaque à des opérations sous faux pavillon, menées par Israël et les États-Unis, sans toutefois fournir de preuves.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a en revanche appelé à intensifier la pression sur Téhéran à la suite la mort des deux Italiens.