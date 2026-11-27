À Moscou, une immense patinoire de 20 000 m² ouvre ses portes

Avec ses 20 000 mètres carrés de glace et une capacité d’accueil de près de 5 000 personnes, la plus grande patinoire de Moscou offre un cadre inhabituel aux amateurs de glisse. Son parcours suit l’avenue principale du parc des expositions, longe les imposants pavillons de l’époque soviétique et serpente autour des fontaines de l’Amitié des peuples et de la Fleur de pierre, en passant devant le pavillon n° 1. Inaugurée en 2015 et présentée à l’époque comme la plus grande patinoire artificielle d’Europe, elle s’inscrit dans un complexe de quelque 68 300 mètres carrés. Le soir, les illuminations des bâtiments et des fontaines, associées à une ambiance musicale, transforment les lieux en une vaste promenade hivernale. Devenue un lieu de rencontre intergénérationnel, elle attire aussi bien les groupes d’amis qui s’y retrouvent chaque hiver que les amateurs de patinage désireux de se dépenser et d’améliorer leur technique. L’entrée adulte est proposée à partir de 500 roubles (4,70 €), tandis que la location de patins revient à environ 800 roubles (7,50 €). La patinoire reste ouverte jusqu’au 28 février.