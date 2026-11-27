Au moins 13 membres de la Garde nationale du Niger ont été tués et 20 autres blessés, jeudi 26 novembre 2026, lors d’une attaque terroriste à Sanam, dans l’ouest du pays, selon un bilan provisoire communiqué par le ministère de la Défense.

Les victimes appartenaient à l’opération antijihadiste « Almahaou », qui signifie « tourbillon » en langue zarma. Parmi les blessés, plusieurs se trouvent dans un état grave et ont été évacués vers des structures médicales adaptées.

Les autorités militaires affirment avoir neutralisé plusieurs assaillants. Des opérations de recherche sont toujours en cours, selon le ministère de la Défense.

Située dans l’ouest du Niger, aux confins du Mali et du Burkina Faso, la région de Tillabéri est particulièrement touchée par les violences des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique.

Selon l’organisation ACLED, spécialisée dans le suivi des conflits armés, cette région a été la plus meurtrière du Sahel central en 2025. Le 12 novembre dernier, une attaque près de Téra avait coûté la vie à au moins 37 civils.

Le pays fait également face aux activités de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) dans le sud-est, autour du lac Tchad.

Une nouvelle attaque attribuée à Boko Haram a notamment endeuillé les forces armées nigériennes, mardi 24 novembre, près de Baroua.