L'émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a été reçu jeudi à la descente d'avion par le président égyptien lors de sa visite au Caire.

Honneurs militaires et hymnes étaient au rendez-vous au palais Al-Ittihadiya, dans la capitale égyptienne. Au centre de la visite : la sécurité et le renforcement des liens économiques et énergétiques entre Doha et Le Caire.

Abdel Fattah Al-Sissi et le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani ont évoqué la nécessité d'augmenter le volume des échanges économiques entre leurs deux pays et de diversifier les axes de coopération.

La situation dans la bande de Gaza était au menu des échanges. Le président égyptien a appelé à un règlement juste et global de la question palestinienne par l’établissement d’un État palestinien indépendant sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale.

C'est la seule voie pour parvenir à une paix et à une stabilité justes et durables au Moyen-Orient, selon Abdel Fattah Al-Sissi.