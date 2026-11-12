JOJ Dakar 2026 : les pin's, petits objets très convoités

Aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, ils sont partout et suscitent toutes les convoitises. Accrochés aux sacs, aux casquettes ou aux tours de cou, les pin’s sont devenus de véritables objets de collection.

Dans les salles de presse, au village olympique ou encore dans les tribunes, athlètes, volontaires et visiteurs se les échangent avec enthousiasme.

Bien plus que de simples accessoires métalliques, ces petits objets sont des souvenirs précieux de cette première édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée sur le continent africain.

Pour les créateurs de contenus sénégalais Diaw Ketchup et Biggy, certains pin’s ont une valeur toute particulière. Ceux aux couleurs de Dakar 2026 leur rappellent leur participation à cet événement. Un souvenir qu'ils espèrent conserver toute leur vie et transmettre un jour à leurs petits-enfants.

Mais obtenir le pin’s convoité n'est pas toujours une mince affaire. Les échanges donnent lieu à un véritable marché du troc, où chacun tente d'enrichir sa collection. Un regard, un sourire ou une rencontre peuvent parfois suffire à conclure une transaction.

Au-delà de leur valeur sentimentale, les pin’s sont aussi un moyen de créer des liens entre des personnes venues des quatre coins du monde. Pour Vivian Mora Ratembo, basketteuse kényane de 3x3, collectionner les pin’s de différents pays témoigne d'une ouverture aux autres et d'une capacité à nouer des relations. Ils permettent également d'afficher sa fierté nationale.

Les partenaires des Jeux ont eux aussi compris l'engouement suscité par ces petits objets. Sur certains stands, les pin’s deviennent des outils de communication et de promotion. Au Sénégal, une marque qui prépare son implantation sur le marché local propose ainsi d'en offrir aux visiteurs en échange d'un abonnement à ses réseaux sociaux et d'une publication la mentionnant.

À Dakar, les pin’s dépassent donc leur simple fonction d'objet souvenir. Ils racontent des rencontres, immortalisent des moments et incarnent l'un des principes fondamentaux de l'olympisme : le partage.