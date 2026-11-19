L’Afrique du Sud enquête sur les circonstances du départ de Tatjana Smith, figure majeure de sa natation et athlète olympique la plus médaillée de son histoire.

Le ministre des Sports, Gayton McKenzie, a sollicité la Confédération sud-africaine des sports et du Comité olympique (SASCOC) afin qu’elle enquête sur le traitement infligé à la nageuse par les responsables de Swimming South Africa.

Au cœur des griefs figure le versement tardif d’une prime de 35 000 dollars, obtenue à l’occasion des Championnats du monde de natation 2023, organisés à Fukuoka, au Japon. Selon la nageuse, cette somme aurait été retenue pendant douze mois. Elle affirme également avoir dû recourir à des conseils juridiques pour obtenir les intérêts dus sur ce montant.

Le ministre a présenté ses excuses à l’athlète, dénonçant publiquement des pratiques qu’il juge inacceptables. « Tatjana a été traitée comme une ennemie de ce pays », a-t-il déclaré, estimant que cet épisode soulevait également des interrogations sur les conditions d’accompagnement des jeunes nageurs sud-africains.

Gayton McKenzie a toutefois rappelé que toute mesure à l’encontre des responsables concernés devait respecter les procédures institutionnelles, sous peine d’exposer la fédération nationale à des sanctions de World Aquatics. L’enquête a ainsi été confiée à la SASCOC.

Mariée et anciennement connue sous le nom de Tatjana Schoenmaker, la nageuse possède la double nationalité sud-africaine et néerlandaise. Elle a annoncé ce mois-ci qu’elle représenterait désormais les Pays-Bas en compétition internationale. Elle explique que ce choix lui permettra de bénéficier d’un meilleur encadrement de haut niveau et de construire une carrière plus durable, tout en renouant avec une autre partie de son identité et de son héritage familial.

Retraitée en 2024, Tatjana Smith avait finalement décidé de reprendre la compétition cette année, avec les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 en ligne de mire. Après ses titres sur 200 mètres brasse aux Jeux de Tokyo et sur 100 mètres brasse à Paris, ainsi que deux médailles d’argent olympiques, elle ambitionne désormais de conquérir l’or sur 50 mètres brasse.