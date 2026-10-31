Dakar 2026 : le Sénégal écrit l’histoire olympique africaine

Le Sénégal entre dans l’histoire du sport mondial. Ce samedi 31 octobre, Dakar accueille la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, une première pour le continent africain.

À la veille de cet événement, la capitale sénégalaise a vibré au rythme du passage de la flamme olympique, portée notamment par Omar Sy et Khaby Lame.

Les rues de Dakar se sont transformées en un immense espace de fête vendredi 30 octobre, à l’occasion de la dernière étape du relais de la flamme olympique. Musique, danses et acclamations ont accompagné les porteurs de la torche, devant une foule venue célébrer cet événement historique.

Plusieurs personnalités internationales ont participé au relais, parmi lesquelles le lutteur sénégalais Modou Lô, l’acteur chinois Jacky Heung, ainsi que l’acteur franco-sénégalais Omar Sy et la star des réseaux sociaux Khaby Lame, tous deux ambassadeurs de Dakar 2026.

Pour Khaby Lame, ces Jeux représentent une occasion exceptionnelle de mettre en valeur son pays.

« Je voudrais montrer à quel point le Sénégal est beau et combien il y a d’opportunités, combien de choses nous pouvons faire dans ce pays », a-t-il déclaré, exprimant sa fierté de voir le premier événement sportif olympique organisé en Afrique se tenir au Sénégal.

Une première historique pour le continent africain

Point culminant des célébrations, Omar Sy a allumé la vasque du relais sur la place de la Nation, à Dakar. La flamme doit ensuite rejoindre le stade Abdoulaye Wade, à Diamniadio, où la cérémonie d’ouverture est prévue ce samedi à 18 h 30, heure locale.

Pour l’acteur, cette première édition africaine des Jeux olympiques de la jeunesse marque une évolution importante dans la place du continent sur la scène sportive internationale.

« C’est donc un grand honneur et un immense plaisir que ce soit le Sénégal qui ouvre la voie, qui fasse le premier pas », a souligné Omar Sy, estimant que cet événement permet également de porter un regard différent sur l’Afrique et sa jeunesse.

2 700 athlètes attendus pendant quatorze jours

Du 31 octobre au 13 novembre, 2 700 jeunes athlètes participeront aux compétitions organisées dans 25 disciplines sportives, avec 151 médailles d’or à remporter.

Pendant les Jeux, la vasque olympique sera installée sur la Corniche Ouest, qui accueillera également le festival Dakar 2026 et des épreuves de cyclisme.

Placée sous le slogan « Pass the Energy », la tournée de la flamme a traversé plusieurs régions du Sénégal, mettant en lumière le patrimoine culturel et historique du pays.

Au-delà des performances sportives, Dakar 2026 entend célébrer la jeunesse, l’amitié et la solidarité. En accueillant le premier événement olympique de son histoire, l’Afrique franchit une étape symbolique, avec le Sénégal comme pays hôte.