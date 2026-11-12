Kenya : à Moyale, la vie difficile des réfugiés éthiopiens fuyant les conflits

Des Éthiopiens qui fuient les conflits dans leur pays d’origine, ont trouvé refuge dans la ville frontalière kényane de Moyale.

Le camp provisoire d’Al-Huda, est devenu une sorte de foyer pour ces personnes déplacées. Mais pour les mères, la lutte pour trouver de quoi nourrir leurs enfants est une source constante d’angoisse.

« Nous avons dû faire face à de nombreuses difficultés depuis que nous avons fui nos foyers. Nous sommes arrivés ici à pied tard dans la nuit, en fuyant pour sauver notre vie, et nous n’avions pratiquement rien. Nous n’avons pas de literie et nos conditions de vie sont extrêmement difficiles. J’ai également du mal à allaiter car je ne produis pas assez de lait pour mon bébé, qui a besoin d’une attention et de soins particuliers. Nous n’avons aucune source de revenus. Comme nous sommes en fuite pour sauver nos vies, nous n’avons pas les moyens de subvenir aux besoins de nos familles. Je lance un appel à l’aide, notamment pour obtenir du lait pour mon bébé. », s'est confiéeShukria Dalacha, déplacée éthiopienne.

Ces familles ont fui les combats qui ont éclaté en octobre dans la ville éthiopienne de Moyale, située de l’autre côté de la frontière, en face de la ville kenyane du même nom. Elles tentent de retrouver une vie quotidienne normale dans des abris provisoires et chez des habitants de la région. La violence trouve son origine dans un différend frontalier de longue date entre les administrations régionales éthiopiennes d’Oromia et de Somali.

« Vous savez, lorsqu’un conflit comme celui-ci éclate, ce sont principalement les femmes et les enfants qui sont touchés, et ce sont les membres les plus vulnérables de la population, de la société. Comme vous pouvez le constater, cette population est majoritairement composée de femmes, d’enfants et de personnes âgées. Or, les besoins immédiats des femmes – et il y a un nombre assez important de femmes enceintes, un grand nombre de mères allaitantes, ainsi qu’une grande partie de la population composée d’enfants de moins de cinq ans – sont essentiels, vitaux. Les soins médicaux en font partie, mais la nutrition est également cruciale ; nous devons veiller à ce qu’une alimentation normale soit assurée dans ce camp où nous nous trouvons. », a indiquéHenok Ochalla, coordinateur principal des urgences au HCR.

Au 6 novembre, le Haut Commissariat pour les Réfugiés avait recensé quelque 14 000 personnes dans le cadre d’un effort continu visant à identifier les personnes arrivées et à déterminer l’aide dont elles avaient besoin. Ce chiffre ne correspondait pas au nombre total de personnes ayant franchi la frontière avec le Kenya.