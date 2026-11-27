Le gouvernement kenyan a violé la Constitution en autorisant la construction d'un centre de quarantaine dédié à Ebola, soutenu par les États-Unis, sans consultation publique, a statué jeudi une haute juridiction.

Ce centre de 50 lits, situé dans une base militaire de Laikipia, a déclenché des manifestations meurtrières de la part des habitants, qui craignaient d’être exposés au virus et redoutaient une épidémie susceptible de submerger le fragile système de santé kenyan. En mai, la Haute Cour avait ordonné l’arrêt de la construction du centre dans l’attente de la décision concernant une affaire intentée par le Barreau du Kenya et l’observatoire constitutionnel Katiba Institute.

Les requérants faisaient valoir que le système de santé kenyan, déjà fragile, n’était pas suffisamment équipé pour faire face à une éventuelle épidémie d’Ebola. Des responsables de l’administration Trump avaient déclaré que les Américains exposés au virus Ebola à l’étranger seraient envoyés dans ce centre plutôt que rapatriés par avion.

Le gouvernement américain prévoyait de consacrer 13,5 millions de dollars aux efforts de préparation du Kenya face à Ebola. La juge Patricia Nyaundi a ordonné jeudi au gouvernement de divulguer tous les accords conclus avec les États-Unis dans un délai de 45 jours. Elle a également interdit la poursuite des travaux de construction ou de l’exploitation du centre. Des habitants ont rapporté avoir vu des avions militaires atterrir sur la base peu après le début des travaux. Une organisation humanitaire basée aux États-Unis a également indiqué que certains de ses collaborateurs, qui travaillaient au Congo, avaient été mis en quarantaine au Kenya. Le Kenya a signalé son tout premier cas d’Ebola en octobre, après qu’un ressortissant kenyan eut voyagé depuis le Congo en passant par l’Ouganda.

Le pays a enregistré un total de neuf cas, tous impliquant des contacts directs avec le premier patient. Interrogé en octobre sur la question de savoir si ce centre soutenu par les États-Unis mettrait également en quarantaine des Kenyans exposés au virus Ebola, le ministre de la Santé, Aden Duale, a répondu que le gouvernement attendait les instructions du tribunal.