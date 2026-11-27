Le chef de la diplomatie italienne a déclaré jeudi, devant le Parlement, que l'Italie n'avait pas été informé des intentions de Kiev de frapper les navires russes amarrés en Libye.

Le ministre italien des Affaires étrangères affirme avoir fait part, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien, des inquiétudes de l’Italie concernant une extension du conflit dans la région méditerranéenne.

Pour l'Italie, les frappes contre les navires russes à Benghazi ne servent pas les intérêts de l'Ukraine.

« Notre soutien à Kiev ne nous a pas empêchés d’exprimer notre vive inquiétude face à la récente attaque ukrainienne en Libye, un pays où nous avons d’importants intérêts économiques et stratégiques. La guerre ne doit pas s’étendre à la Méditerranée ; je l’ai fermement réaffirmé mardi lors d’un entretien téléphonique avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Sybiha (Andrii). Quoi qu’il en soit, nous partageons les inquiétudes face à la présence croissante d’acteurs hostiles, en particulier la Russie, qui constitue un facteur de déstabilisation dans la région, à quelques centaines de kilomètres de nos côtes. Je tiens à être très clair : nous n’étions pas au courant de l’intention de Kiev de frapper dans les eaux territoriales libyennes, dans un port, et nous n’avons pas approuvé cette décision. Nous sommes convaincus que la violation de la souveraineté de la Libye est une erreur et qu’elle ne sert pas la cause de l’Ukraine. », a déclaré d’Antonio Tajani, ministre italien des Affaires étrangères.

La Libye revêt une importance stratégique pour l’Italie, reliée à ce pays d’Afrique du Nord par des gazoducs et oléoducs sous-marins directs. Le géant pétrolier italien ENI exploite également plusieurs gisements et terminaux majeurs dans l’ouest du pays.