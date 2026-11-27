Le gouvernement algérien a condamné, jeudi, les attaques meurtrières contre deux navires russes menées par Kiev au large de Benghazi, en Libye.

Les autorités algériennes ont déclaré qu'elles s'opposaient aux « répercussions » de la guerre en Ukraine en Libye, qui violent la souveraineté de ce pays d'Afrique du Nord, selon leurs mots.

« En ce qui concerne la Libye en particulier, les récents événements et les attaques qui ont visé notamment le port de Benghazi ne peuvent que susciter la condamnation et la dénonciation, car ils constituent, par essence, une atteinte à la souveraineté de la Libye. », a déclaré Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères.

Le ministre algérien des Affaires étrangères a déclaré que son pays n'acceptera pas la déstabilisation de la région, mettant en garde, dans la foulée, contre des ingérences extérieures, sans citer aucun État.

« Parmi les principales sources de préoccupation dans ce contexte figurent les ingérences extérieures, l’afflux d’armes, la poursuite des conflits armés et la propagation du fléau du mercenariat, qui permettent aux groupes terroristes et aux réseaux de criminalité organisée d’étendre leurs activités et d’exploiter les conflits sécuritaires et institutionnels pour poursuivre leurs objectifs malveillants, comme le montrent clairement les crises en Libye et au Soudan. », affirme le chef de la diplomatie algrérienne.

Pour le cas de la Libye, Alger a rappelé, jeudi, la nécessité urgente de parvenir à une solution qui mette fin à la crise dans ce pays.