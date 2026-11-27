Estonie : de longues files d'attente avant la fermeture annoncée de la frontière vers la Russie

Pour les familles vivant de part et d’autre de la frontière, la fermeture imminente des points de passage fait craindre plusieurs mois de séparation. Valises à la main, des voyageurs font la queue au pont de l’Amitié, qui relie la ville estonienne de Narva à celle d’Ivangorod, en Russie, pressés de retrouver leurs proches avant l’entrée en vigueur des restrictions. Certains ont même quitté leur emploi en Estonie pour se rapprocher de leurs parents âgés en Russie. Cette décision fait suite à des actes de sabotage visant l’industrie de défense estonienne, que les services de sécurité du pays attribuent au renseignement russe. Moscou rejette ces accusations, qu’elle juge infondées, et accuse Tallinn de vouloir ériger un nouveau « rideau de fer ». Au-delà des conséquences humaines, la fermeture menace l’activité des entreprises qui dépendent des déplacements transfrontaliers. Les autorités locales estiment que Narva et Setomaa pourraient perdre entre 500 000 et 600 000 euros de recettes par an. Le gouvernement prépare un plan de soutien de 2 millions d’euros sur six mois. Les cinq points de passage routiers fermeront le 1er décembre à 7 h, pour une durée initiale de six mois. Le transport ferroviaire de marchandises via Narva sera toutefois maintenu, dans le respect des sanctions en vigueur. Quelque 3 000 personnes ont signé une pétition réclamant des dérogations pour raisons familiales, notamment pour rendre visite à des proches malades ou âgés. Le gouvernement réévaluera la situation à l’issue de cette période.