JOJ Dakar 2026 : le Sénégal ouvre une page historique pour le sport africain

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ont été officiellement lancés ce samedi. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont très tôt pris d’assaut le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour ne pas rater cet événement historique. Et dans la bouche de tous, un seul mot : la fierté.

« Franchement, c'est une grande fierté. C'est la première fois qu'on accueille en Afrique, et l'honneur est au Sénégal. Vraiment, c'est une bonne chose. Je suis fière d'être sénégalaise en ce moment. »

« On est vraiment, mais vraiment fiers d'accueillir de nouveaux pays chez nous. On va leur faire découvrir notre environnement. C'est vraiment une fierté d'être sénégalaise. »

« Le Sénégal se mobilise autour des organisateurs pour montrer aujourd'hui que l'Afrique s'est organisée pour des compétitions de haute facture et a mobilisé sa jeunesse autour de ce grand événement olympique. »

La cérémonie a duré plus de trois heures dans une ambiance très colorée, entre son et lumières devant des centaines de jeunes. Des athlètes portés en triomphe par un public émerveillé par le spectacle grandiose.

« Ça s'est vraiment trop bien passé. On a assuré, les chorégraphies étaient belles, et je trouve que pour une première en Afrique, c'est vraiment un moment exceptionnel. Et le Sénégal a bien tenu le flambeau. On est super contents. C'est tout. »

« J'ai carrément pleuré. Il y a eu beaucoup d'émotion quand même. Franchement, c'était magnifique. Pour nous, pour la première fois en Afrique, surtout, chapeau, respect. C'est vraiment un très beau moment pour être sénégalaise. On est fiers. Fiers. Banger, les gars ! Elle a été extraordinaire. »

« J'ai vraiment adoré. »

À la question de savoir ce qu'elle ressent en tant que Sénégalaise, une autre spectatrice répond :

« Je ressens de la fierté. De la fierté d'être surtout africaine. Parce que la cérémonie était vraiment à notre goût. »

L'attente fut longue, mais elle en valait la peine après cette belle et riche cérémonie d'ouverture. Place maintenant au terrain pour ces centaines de jeunes venus à Dakar nourrir leur rêve olympique.