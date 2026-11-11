La championne sud-africaine Tatjana Smith nagera désormais pour les Pays-Bas

La nageuse sud-africaine Tatjana Smith, double championne olympique et athlète olympique la plus médaillée de son pays, a décidé de représenter les Pays-Bas. Une décision qui pourrait « décevoir ou briser le cœur » de certains de ses supporters, a-t-elle reconnu mardi.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, la nageuse de 29 ans a annoncé son choix avec émotion : « J’ai décidé de nager pour les Pays-Bas. »

Consciente que cette décision ne fera pas l’unanimité, elle l’explique notamment par les « difficultés financières et pratiques » auxquelles les nageurs peuvent être confrontés pour poursuivre leur carrière au plus haut niveau.

Tatjana Smith a marqué l’histoire de la natation sud-africaine aux Jeux olympiques. À Paris, en 2024, elle a décroché l’or sur 100 mètres brasse et l’argent sur 200 mètres. Trois ans plus tôt, à Tokyo, elle avait remporté le titre sur 200 mètres brasse et l’argent sur 100 mètres, sous le nom de Tatjana Schoenmaker.

Avec quatre médailles olympiques, dont deux en or, elle partage le statut d’athlète sud-africaine la plus titrée avec le nageur Chad le Clos, qui compte également quatre médailles, mais une seule en or.

« Ces deux pays font partie de ce que je suis », a-t-elle expliqué, ajoutant que « les rêves peuvent évoluer à mesure que l’on grandit ».

Après avoir mis un terme à sa carrière sportive à l'issue des Jeux de Paris, la nageuse avait annoncé son retour à la compétition il y a deux mois. Son objectif : participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, cette fois sous les couleurs néerlandaises.

Elle estime que les sportifs ont besoin d'un environnement qui leur permette de s'épanouir et non simplement de survivre. Elle laisse ainsi entendre qu'elle pourra bénéficier aux Pays-Bas d'un meilleur accompagnement dans sa préparation de haut niveau.

Tatjana Smith précise toutefois qu'elle continuera à s'entraîner en Afrique du Sud.