L’administration de Donald Trump a donné son feu vert, mercredi 25 novembre 2026, au déploiement de près d’un million de satellites par SpaceX.

L’entreprise d’Elon Musk ambitionne de développer des centres de données en orbite pour répondre aux besoins croissants de l’intelligence artificielle.

Délivrée par la Commission fédérale des communications (FCC), l’autorisation est valable jusqu’en 2040. Baptisée Starmind, cette nouvelle constellation sera destinée au traitement massif de données depuis l’espace.

Elon Musk prévoit de placer les premiers satellites en orbite au dernier trimestre 2027, avant d’accélérer leur déploiement en 2028.

Des inquiétudes face à la multiplication des satellites

Les satellites évolueront en orbite basse et communiqueront avec la constellation Starlink, chargée de transmettre les données vers la Terre. SpaceX a également conclu un partenariat avec Nvidia pour équiper ses satellites de processeurs adaptés aux conditions spatiales.

L’un des principaux avantages de cette technologie réside dans la possibilité d’exploiter l’énergie solaire en continu pour alimenter les infrastructures informatiques.

D’autres géants technologiques, notamment Google et Blue Origin, développent également des projets de centres de données dans l’espace.

L’ampleur du projet suscite toutefois de vives préoccupations au sein de la communauté scientifique. La Société astronomique américaine (AAS) redoute une dégradation des conditions d’observation du ciel nocturne.

La taille et la luminosité de ces futurs satellites pourraient perturber les travaux des astronomes et affecter la visibilité des étoiles depuis la Terre.

L’organisation environnementale Earthjustice alerte également sur les conséquences de cette multiplication des satellites pour la planète et la vie quotidienne.