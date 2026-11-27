Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi devant l’université de La Havane pour rendre hommage à Fidel Castro, à l’occasion du 10e anniversaire de sa mort.

La mort du leader de la révolution cubaine avait été annoncée le 26 novembre 2016.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel, a assisté à la cérémonie commémorative aux côtés de jeunes membres de l’Académie militaire et d’officiers des forces armées. Dans un contexte socio-économique morose.

'' Nous sommes ici pour montrer que nous pouvons viser plus haut, que nous pouvons continuer à aller encore plus loin. Nous restons forts, malgré toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous défendrons toujours notre pays, en particulier pour Fidel, et en hommage à toutes ses années de lutte. '' , déclare Yohanet Diaz, 18 ans, élève de l'académie militaire.

Fidel Castro, qui a mené la révolution victorieuse de 1959, a adopté le communisme de type soviétique et a défié le pouvoir de dix présidents américains au cours de son demi-siècle de règne à Cuba.

'' L’héritage de Fidel perdurera à jamais, et nous continuerons à apporter notre soutien pour défendre la Révolution cubaine. '', affirme Brian Rodolfo Martín, 23 ans, sous-lieutenant.

C'est peu dire que dix ans après sa disparition, le « líder máximo » guide toujours les pas de ses compatriotes. Fidel Castro aurait eu 100 ans cette année.