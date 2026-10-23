Afrique du Sud-Chine : Pretoria mise sur les exportations vers le marché chinois

L’Afrique du Sud veut profiter davantage de l’ouverture du marché chinois. Une rencontre organisée jeudi à Pretoria par l’ambassade de Chine a mis en avant les nouvelles opportunités offertes aux entreprises sud-africaines grâce au traitement sans droits de douane accordé par Pékin aux pays africains entretenant des relations diplomatiques avec la Chine.

La réception a réuni près de 400 représentants du gouvernement, du secteur privé, des exportateurs et des entrepreneurs afin d’échanger sur la mise en œuvre de cette politique et sur les moyens d’accroître l’accès des produits sud-africains au marché chinois.

Selon l’ambassadeur de Chine en Afrique du Sud, Wu Peng, cette mesure contribue à rapprocher les entreprises et les consommateurs des deux pays et a déjà produit des effets positifs sur les échanges commerciaux bilatéraux.

D’après les données citées par le diplomate, le commerce entre la Chine et l’Afrique du Sud a atteint près de 15 milliards de dollars entre mai et août, soit une progression de près de 24 % sur un an. Les exportations sud-africaines vers la Chine ont augmenté de près de 25 %, pour atteindre 5,3 milliards de dollars sur cette période.

Le secteur agricole figure parmi les principaux bénéficiaires. Les exportations agricoles sud-africaines vers la Chine ont approché les 500 millions de dollars, en hausse de plus de 35 % par rapport à l’année précédente. Les exportations hors minerais ont également progressé de 21,8 %.

« La suppression des droits de douane réduit considérablement les coûts du commerce entre l’Afrique du Sud et la Chine », a déclaré Wu Peng, estimant que cette politique pourrait renforcer la compétitivité des entreprises sud-africaines et encourager les investissements.

Le ministre sud-africain du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, Parks Tau, a toutefois insisté sur la nécessité d’aller au-delà de la simple augmentation des volumes commerciaux. Pour le gouvernement sud-africain, l’objectif est de transformer cet avantage tarifaire en davantage d’exportations, d’investissements et d’emplois.

Les produits sud-africains respectant les règles d’origine peuvent bénéficier de ces préférences commerciales. Entre juin et août, l’administration fiscale et douanière sud-africaine a délivré plus de 25 000 certificats d’origine, tandis que les déclarations douanières ont fortement augmenté.

La Chine demeure le principal partenaire commercial de l’Afrique du Sud et son premier partenaire économique en Afrique. Les échanges bilatéraux ont atteint 53,58 milliards de dollars en 2025, confirmant l’importance stratégique de cette relation pour les deux pays.

Pour Pretoria, le défi est désormais de convertir cette dynamique commerciale en croissance durable, en renforçant notamment la présence des produits sud-africains sur le vaste marché chinois.