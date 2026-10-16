Côte d'Ivoire : un navire-hôpital chinois offre des soins gratuits à Abidjan

Un navire-hôpital de la marine chinoise a accosté au port d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec à son bord 376 membres d’équipage. Baptisé « L’Arche de bon augure », le bâtiment mène jusqu’au 21 octobre une campagne médicale gratuite destinée aux populations, avec des consultations, des examens et la distribution de médicaments.

Cette opération propose une prise en charge dans 17 spécialités médicales, parmi lesquelles la cardiologie, la diabétologie, la néphrologie, la neurologie, la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, l’ophtalmologie, la chirurgie générale ou encore la médecine chinoise. Les équipes médicales prévoient d’accueillir environ 600 patients par jour.

Avant l’arrivée du navire, les personnes souhaitant bénéficier de cette campagne avaient été invitées à s’inscrire, entre le 1er et le 30 septembre, dans plusieurs structures sanitaires, notamment l’Hôpital militaire d’Abidjan et des centres de santé des forces de sécurité ivoiriennes.

Parmi les patients reçus à bord, Kassoum Azoumana témoigne de son expérience après avoir effectué plusieurs examens médicaux.

« J'ai entendu dire qu'un navire-hôpital chinois était ici, alors j'en ai profité pour venir passer quelques examens. Je dois dire que j'ai été impressionné par l'accueil chaleureux et, surtout, par la qualité du matériel », déclare-t-il.

Pour certains patients, cette campagne permet également de détecter des problèmes de santé nécessitant un suivi. C’est le cas de Sonian Magouba, à qui les médecins chinois ont diagnostiqué une cataracte. Toutefois, son hypertension ne lui permet pas, pour le moment, de subir une intervention chirurgicale.

« Ils m’ont dit que j’avais une cataracte, mais que ma tension artérielle était trop élevée, donc je ne peux pas me faire opérer. Je dois retourner en ville pour consulter mon médecin traitant afin de me faire opérer », explique Sonian Magouba, patient.

Cette initiative est portée par l’Association des ressortissants chinois en Côte d’Ivoire, en partenariat avec la marine chinoise. Elle s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre Abidjan et Pékin, avec pour objectif de renforcer les échanges dans le domaine de la santé.

Pour les autorités ivoiriennes, cette mission représente également un exemple de « diplomatie navale », une approche visant à développer les relations entre la Chine et les pays africains à travers des actions humanitaires et de coopération.

« L’initiative menée ici s’inscrit dans le cadre de ce qu’on appelle la diplomatie navale, qui vise principalement à faire connaître la marine chinoise auprès des populations africaines, en particulier dans le golfe de Guinée. Il n’y a pas que des navires militaires qui peuvent accoster ici. Il y a aussi des navires qui apportent de la joie dans le cœur des gens et un peu de santé », indique Célestin N’guessan Kouame, vice-amiral, chef d’état-major de la marine ivoirienne.

Au-delà de l’aide médicale, cette escale constitue aussi une occasion d’échange d’expériences entre les marines chinoise et ivoirienne.