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Les Houthis revendiquent de nouvelles frappes contre des aéroports saoudiens

Des personnes se rassemblent devant une station de métro sur la route menant à l'aéroport international King Khalid, à Riyad, en Arabie saoudite, ce samedi 10 octobre 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Arabie Saoudite

Alors que l'inquiétude internationale grandit, les combats entre le groupe des Houthis au Yémen et la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ne montraient aucun signe d'apaisement dimanche.

Le groupe des Houthis a revendiqué de nouvelles opérations à l'aide de missiles et de drones contre des aéroports et des installations énergétiques saoudiens, et la coalition a promis une riposte ferme. D’après l 'Autorité générale de l'aviation civile saoudienne (GACA), cette nouvelle attaque contre l'aéroport international du roi Khalid, à Riyad, la capitale saoudienne, a causé la mort d'un résident pakistanais et blessé 11 autres personnes.

Dans un communiqué ultérieur, la GACA a indiqué que l’aéroport international du roi Fahd, situé près de Dammam dans la province de l’Est, avait été attaqué dimanche soir, et que l’évaluation des dégâts ainsi que les contrôles de sécurité des installations aéroportuaires étaient en cours.

Le groupe houthi a revendiqué dimanche avoir mené quatre opérations à l'aide de missiles et de drones contre des aéroports et des installations énergétiques à travers l'Arabie saoudite au cours des dernières 24 heures.

L’escalade du conflit suscite une inquiétude internationale croissante. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré : « Je suis profondément choqué par l’attaque meurtrière perpétrée samedi par les Houthis contre l’aéroport international du roi Khalid à Riyad, et je la condamne fermement », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ajoutant que les attaques contre les civils et les infrastructures civiles constituaient une violation du droit international et « devaient cesser immédiatement ».

Les Émirats arabes unis, le Soudan, l’Égypte, la Turquie, Israël, l’Irak, la Syrie, la Palestine, Bahreïn, le Pakistan, la Russie et la Ligue arabe ont également condamné cette attaque.

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