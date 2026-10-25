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L’Arabie saoudite annonce la réouverture partielle de l’aéroport de Riyad

L’Arabie saoudite annonce la réouverture partielle de l’aéroport de Riyad
L'ombre de l'Air Force One, à son arrivée à l'aéroport international du roi Khalid, à Riyad, en Arabie saoudite, le 27 janvier 2015.   -  
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By Rédaction Africanews

avec Agences

Arabie Saoudite

L’aéroport international Roi-Khaled de Riyad a annoncé, samedi soir, la reprise partielle des vols intérieurs et internationaux à compter de dimanche, après plusieurs jours d’interruption liée aux attaques répétées des rebelles houthis.

Selon les autorités aéroportuaires, le terminal 1 sera consacré aux vols domestiques, tandis que le terminal 2 accueillera les vols internationaux assurés par la compagnie nationale. Les passagers sont invités à contacter leur compagnie aérienne avant de se rendre à l’aéroport afin de vérifier le statut de leur réservation et les horaires de leur vol.

Ces derniers jours, le mouvement houthi a multiplié les attaques contre des aéroports et des installations énergétiques en Arabie saoudite, faisant des victimes. L’aéroport de Riyad avait suspendu ses opérations le 10 octobre en raison de ces frappes.

La reprise annoncée demeure partielle, les autorités appelant les voyageurs à s’assurer de la confirmation de leur vol avant tout déplacement.

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