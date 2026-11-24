Football
La Tanzanie s'est inclinée face au Brésil (1-0), dans le cadre de la phase de groupes du Mondial U-17. Malgré une prestation essentiellement défensive et une volonté de respecter les consignes tactiques, les Taifa Stars n'ont pas réussi à contenir les offensives brésiliennes jusqu'au coup de sifflet final.
Les Tanzaniens ont tenté de limiter les espaces et de contrer les qualités tactiques de leurs adversaires. Une stratégie qui leur a permis de résister, mais qui n'a pas suffi à éviter la défaite.
À l'issue de la rencontre, le joueur Abubakar Nizar a reconnu que son équipe n'avait pas réussi à concrétiser ses efforts.
"Nous avons essayé de suivre à la lettre les consignes de l'entraîneur, du début à la fin, mais nous n'avons finalement pas réussi à marquer le moindre but. Nous nous sommes donnés à 100%. Ça ne s'est pas bien passé pour nous. C'est ça, le football : il y a un vainqueur, un match nul et une équipe perdante", a-t-il expliqué.
De son côté, le sélectionneur Elieneza Nsanganzelu retient les progrès de son groupe, malgré les quelques détails qui ont fait la différence face à une équipe brésilienne de haut niveau.
Après cette défaite, la Tanzanie doit rapidement se tourner vers son prochain rendez-vous face à l'Irlande du Nord. Une rencontre cruciale que les Taifa Stars devront impérativement remporter pour poursuivre leur parcours dans la compétition.
L'encadrement technique espère notamment tirer les enseignements de cette confrontation avec le Brésil afin d'apporter les ajustements nécessaires avant cette prochaine échéance.
00:54
Football : le TAS redonne la CAN 2025 au Sénégal aux dépens du Maroc
01:20
Mondial U-17 : les Aigles du Mali renversent la Belgique
01:16
Mondial U-17 : le Sénégal surclasse Cuba et prend la tête du groupe F
00:54
Coupe du monde féminine 2031 : les USA parmi les pays hôtes
00:56
Football : le Sénégal va-t-il récupérer sa CAN 2026 ?
01:32
Mondial U-17 : l’Ouganda tient l’Équateur en échec