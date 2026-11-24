La Tanzanie s'est inclinée face au Brésil (1-0), dans le cadre de la phase de groupes du Mondial U-17. Malgré une prestation essentiellement défensive et une volonté de respecter les consignes tactiques, les Taifa Stars n'ont pas réussi à contenir les offensives brésiliennes jusqu'au coup de sifflet final.

Les Tanzaniens ont tenté de limiter les espaces et de contrer les qualités tactiques de leurs adversaires. Une stratégie qui leur a permis de résister, mais qui n'a pas suffi à éviter la défaite.

À l'issue de la rencontre, le joueur Abubakar Nizar a reconnu que son équipe n'avait pas réussi à concrétiser ses efforts.

"Nous avons essayé de suivre à la lettre les consignes de l'entraîneur, du début à la fin, mais nous n'avons finalement pas réussi à marquer le moindre but. Nous nous sommes donnés à 100%. Ça ne s'est pas bien passé pour nous. C'est ça, le football : il y a un vainqueur, un match nul et une équipe perdante", a-t-il expliqué.

De son côté, le sélectionneur Elieneza Nsanganzelu retient les progrès de son groupe, malgré les quelques détails qui ont fait la différence face à une équipe brésilienne de haut niveau.

Après cette défaite, la Tanzanie doit rapidement se tourner vers son prochain rendez-vous face à l'Irlande du Nord. Une rencontre cruciale que les Taifa Stars devront impérativement remporter pour poursuivre leur parcours dans la compétition.

L'encadrement technique espère notamment tirer les enseignements de cette confrontation avec le Brésil afin d'apporter les ajustements nécessaires avant cette prochaine échéance.