Arabie saoudite : l’aéroport de Riyad visé par 20 attaques houthies en 11 jours

Selon la coalition militaire dirigée par Riyad, les rebelles houthis du Yémen ont visé à vingt reprises l’aéroport international King-Khaled entre le 1er et le 11 octobre. Le bilan communiqué fait état de 17 morts et de 333 blessés.

Les rebelles houthis du Yémen ont mené vingt attaques contre l’aéroport international King-Khaled de Riyad entre le 1er et le 11 octobre, faisant 17 morts et 333 blessés, a déclaré jeudi le général de division Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite.

Selon ce dernier, les attaques ont mobilisé dix drones, quatre missiles balistiques, quatre missiles de croisière et deux projectiles dont la nature n’a pas été identifiée. Lors d’une conférence de presse à Riyad, il a accusé les rebelles de s’être dotés de technologies militaires avancées avec l’appui d’acteurs régionaux.

Le bilan communiqué par la coalition fait état d’un mort et de huit blessés le 7 octobre, de trois morts et de cinq blessés le lendemain, puis de douze morts et de 309 blessés le 10 octobre. Une nouvelle attaque contre le terminal 3, le 11 octobre, aurait fait un mort et onze blessés.

Le porte-parole a également signalé plusieurs attaques visant d’autres infrastructures aéroportuaires du royaume. Une frappe contre l’aéroport international d’Abha, le 7 octobre, aurait tué deux ressortissants marocain et algérien et blessé 28 personnes. Une autre attaque, menée le 5 octobre contre l’aéroport international Roi-Abdallah-ben-Abdelaziz, à Jazan, aurait fait trois blessés. Des tirs visant les aéroports de Najran et de Dammam n’auraient, en revanche, pas fait de victimes.

Turki al-Maliki a par ailleurs affirmé que les forces de la coalition avaient détruit des sites de stockage de missiles balistiques dans les montagnes entourant Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par les Houthis, ainsi que 127 entrepôts et plusieurs plateformes de lancement.

Ces déclarations interviennent dans le contexte du conflit opposant les rebelles houthis, soutenus par l’Iran selon Riyad, aux autorités yéménites appuyées par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Le porte-parole a rappelé que l’aéroport de Riyad était une infrastructure civile protégée par le droit international humanitaire.