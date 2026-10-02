Football : les réactions au Portugal après le départ de Cristiano Ronaldo

Après plus de 23 ans sous le maillot portugais, Cristiano Ronaldo pourrait vivre ses dernières heures avec la sélection. Son départ précipité du rassemblement et la réattribution de son mythique numéro 7 relancent les interrogations sur la fin de son aventure internationale.

Coup de tonnerre autour de Cristiano Ronaldo. La star portugaise a quitté le rassemblement de la sélection, quelques heures après l’annonce de l’entraîneur Jorge Jesus : il ne sera pas titulaire face au Danemark.

Le sélectionneur assure pourtant qu’il n’y a aucun conflit avec l’attaquant de 41 ans. Ronaldo affirme de son côté qu’il révélera "en temps voulu" les raisons de son départ.

Une décision qui alimente les interrogations sur la suite de son parcours avec le Portugal.

"Je trouve le départ de Ronaldo vraiment triste. C’est un grand joueur, qui a énormément apporté à la Seleção et aux Portugais. Comme je le disais, la manière dont il est parti est particulièrement regrettable", confie Almeida, un supporter portugais.

Si l’avenir de Cristiano Ronaldo avec la sélection semble désormais incertain, un signe ne trompe pas : juste après son départ, la Fédération a réattribué son mythique numéro 7 à l’un de ses coéquipiers.

Malgré ce départ mouvementé, la Seleção a parfaitement réagi sur le terrain. Sans son capitaine historique, le Portugal s’est imposé 4 buts à 2 face au Danemark, grâce à João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha et João Félix.

Après plus de 23 ans sous le maillot portugais, Cristiano Ronaldo détient le statut de meilleur buteur de l’histoire du football international masculin, avec 143 buts.

Avec le Portugal, il a notamment remporté l’Euro 2016, ainsi que deux Ligues des Nations, en 2019 et 2025.