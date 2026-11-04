Municipales en Afrique du Sud : l’ANC fragilisé par le mécontentement populaire

Les bureaux de vote ont ouvert mercredi en Afrique du Sud pour des élections municipales particulièrement délicates pour le Congrès national africain (ANC).

Le parti, qui a conduit le pays vers la démocratie après la fin du régime de ségrégation raciale, voit sa popularité reculer depuis une dizaine d’années, sous l’effet des difficultés économiques et des défaillances des administrations locales.

Les électeurs devront désigner les responsables des huit principales municipalités métropolitaines, ainsi que ceux de 44 conseils de district et de 205 conseils municipaux locaux. Johannesburg, principal centre économique du pays, constitue l’un des enjeux majeurs du scrutin. La métropole, régulièrement confrontée aux pénuries d’eau et d’électricité ainsi qu’à la dégradation des infrastructures, a connu cinq changements de maire en quatre ans. Elle est actuellement dirigée par une coalition fragile conduite par l’ANC, que l’Alliance démocratique (DA), deuxième force politique du pays, entend supplanter.

À l’échelle nationale, l’insuffisance des services publics, les coupures d’électricité, le mauvais état des routes, la criminalité et le chômage figurent parmi les principales préoccupations des électeurs. Les tensions autour de l’immigration clandestine occupent également une place croissante dans le débat politique, plusieurs mouvements de contestation ayant récemment mis en cause la politique du président Cyril Ramaphosa.

À Johannesburg, les attentes sont particulièrement fortes. « Nous voulons simplement de meilleurs services publics et moins de corruption », témoigne Lebo Shikwambane, habitante de la ville, venue voter dès les premières heures de la journée.

Le ministre intérimaire de la Police, Firoz Cachalia, a pour sa part souligné la portée démocratique du scrutin, estimant que celui-ci témoigne de la capacité du pays à poursuivre son évolution malgré ses difficultés. Il s’est également dit optimiste quant à une éventuelle hausse de la participation.

Ces élections constituent ainsi un test majeur pour l’ANC, dont le recul électoral pourrait se poursuivre et redessiner les équilibres politiques locaux en Afrique du Sud.