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Afrique du Sud : Ramaphosa vote lors de municipales cruciales pour l'ANC

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa quitte le stade Loftus Versfeld de Pretoria, en Afrique du Sud, le 25 mai 2019.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP

Afrique du Sud

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a voté mercredi à Johannesburg lors des élections locales, un scrutin crucial pour le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis la fin de l’apartheid.

Le parti de Nelson Mandela espère consolider son ancrage politique, mais il doit faire face à une accumulation de difficultés, infrastructures routières dégradées, pénuries d’eau et d’électricité, fortes inégalités sociales et chômage supérieur à 30 %.

L'ANC, qui avait déjà perdu sa majorité absolue lors des élections locales de 2021, avec 45,5 % des suffrages, a poursuivi son recul aux élections générales de mai 2024, en recueillant 40 % des voix. Plusieurs sondages lui prédisent désormais un score inférieur à 40 %, voire proche d'un tiers des suffrages.

À mi-parcours du mandat présidentiel, les résultats de ce scrutin, attendus dans les prochains jours, devraient donner une indication sur les rapports de force politiques avant les prochaines élections générales.

Cyril Ramaphosa, qui ne pourra pas briguer un troisième mandat présidentiel, s'est fortement impliqué dans la campagne. Le scrutin pourrait également peser sur la succession à la tête de l'ANC, dont le prochain congrès est prévu en décembre 2027. Le futur dirigeant du parti sera traditionnellement appelé à porter ses couleurs lors de la prochaine présidentielle.

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