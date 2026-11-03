Afrique du Sud : élections municipales sur fond de grogne sociale

Les électeurs sont attendus aux urnes mercredi, en Afrique Sud pour les élections locales. Un scrutin dans un climat social délétère.

A Johannesburg, les autorités ont promis lundi de rétablir un approvisionnement en eau fiable. Dans cette ville, les robinets sont à sec depuis deux semaines.

Les défaillances dans la fourniture des services de base tels que l’eau, l’électricité et le ramassage des ordures constituent un enjeu majeur du scrutin du 4 novembre.

''Pour le changement… dans la plupart des communautés, il n’y a ni eau ni électricité. Les gens ont du mal à s'en sortir. Nous allons sans aucun doute voter pour le changement.'', déclare Linda Mthembu, habitante de Johannesburg.

Le Congrès national africain, le plus grand parti du gouvernement d’union nationale, devrait voir son soutien s’effriter encore davantage, ce qui constituera un test de sa popularité à l’approche des élections nationales de 2029.

''Tout s'effondre, honnêtement. Ce gouvernement pour lequel nous avons voté est au pouvoir depuis lors, mais le pays se détériore. Il est à genoux. Nous devons faire quelque chose pour y remédier.'', déclare Sbonakaliso Sishi, habitant de Johannesburg.

Dans un communiqué publié mardi, Amnesty International a déclaré que ‘’pour des millions de Sud-Africains, la promesse d'une vie digne et meilleure reste encore inaccomplie’’.

Pour l’organisation de défense des droits humains, les nouvelles administrations, quelles qu'elles soient, devront faire des droits humains une priorité et répondre aux besoins de la population en matière de services de base.